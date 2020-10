Entre as propostas para os profissionais, Cristiane Lopes defende: a implementação de uma nova Política para a Carreira dos Professores de Porto Velho

Neste Dia dos Professores, a candidata a prefeita pelos progressistas, Cristiane Lopes, presta homenagem a esses profissionais, e reitera seu compromisso, assegurando que está pronta para cuidar dos professores com o respeito e a dignidade que eles merecem. Ela sabe profundamente o valor que tem essa tão importante categoria na formação cultural, intelectual e de mão de obra no Estado de Rondônia.

“ Ser professor é muito mais do que exercer uma profissão honrada, é assumir uma missão de amor e fraternidade. Não há outra palavra mais forte do que dizer simplesmente “obrigada”, pois, é impossível se dimensionar a importância do Professor na construção de uma nova humanidade através da transformação do pensar e agir, pelo conhecimento adquirido”

A candidata, expôs ainda, a falta de valorização e o baixo salário de um professor da Rede Pública Municipal de Porto Velho, que está entre os piores do país sendo de R$1.800,00 para uma jornada de 25 horas. “ O IDEB do nosso município é vergonhoso e mesmo assim houve comemoração por parte da prefeitura. Só metade das escolas municipais atingiram o IDEB 2019. E a outra metade? Esquecida por não haver um plano de ação para as escolas com baixo rendimento, escolas na capital e nos distritos” enfatiza a candidata.

Entre as propostas para os profissionais, Cristiane Lopes defende: a implementação de uma nova Política para a Carreira dos Professores de Porto Velho com diálogo, respeito e principalmente apoio do Ministério da Educação, além de melhoria salarial que é possível pelos recursos oriundos do FUNDEB. Além disso, será realizada a implantação do Centro de Formação Continuada.

E nesta oportunidade Cristiane Lopes além de homenagear a todos os Professores e servidores, rende a cada um os agradecimentos pela inestimável folha de trabalho prestado às nossas crianças e adolescentes de Porto Velho. “Que Deus possa retribuir tudo isto, concedendo a cada professor e servidor, muita paz, muita harmonia, muito sucesso, muita saúde e vida longa”. finaliza.

Comentários

comentários