Nova educação remota é tema de debate neste período de desafio diante da pandemia do novo coronavírus

A Escola do Legislativo, mantida pela Assembleia Legislativa (ALE) capacita mensalmente centenas de servidores públicos e boa parte da comunidade. Como as atividades presenciais dos cursos oferecidos pela escola estão paralisadas, todas as segundas-feiras são realizadas live com temas diversificados, mas de interesse dos servidores públicos e à comunidade em geral.

Esta semana a live que deveria ser realizada na última segunda-feira (12) não ocorreu, devido ao feriado nacional (Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil). Para manter a atividade virtual, a live da semana ocorre hoje (15) com o tema Professor x Pandemia – “A Nova Educação Remota”, com início às 17 horas e duração de 60 minutos.

Participam da live como mediadora a pedagoga Débora Fontana, da Escola do Legislativo de e os convidados professores Kleber Lima da disciplina de História das redes pública e privada e Zenaide Moreira, pós-graduado em Geografia da Amazônia, perito examinador de Trânsito e Gestão Escolar.

A live será transmitida pela equipe da escola dos deputados estaduais pelo [email protected]

