O Ministério Público Federal (MPF) em Rondônia lançou o segundo edital de seleção de cadastro reserva para interessados em prestar serviço voluntário em suas unidades. Considera-se serviço voluntário um serviço público relevante e não remunerado prestado por pessoas de forma espontânea. Qualquer pessoa com no mínimo 18 anos que esteja cursando ou tenha concluído um curso superior poderá prestar o serviço.

O processo seletivo tem o objetivo de formar cadastro reserva para as áreas de direito, administração, biblioteconomia, comunicação social/jornalismo, engenharia, psicologia e tecnologia da informação. As inscrições poderão ser realizadas em todo o período de vigência do edital, até o dia 24 de setembro de 2021. Para se inscrever o candidato deverá enviar um e-mail para o endereço [email protected] contendo os documentos solicitados no edital.

Cada setor poderá convocar o voluntário para entrevista pessoal e análise curricular, com prioridade para entrevistas telepresenciais enquanto durarem as restrições ao trabalho presencial em razão da prevenção contra a covid-19.

O prestador de serviço voluntário terá jornada semanal de no mínimo quatro horas e no máximo 20 horas, em horários variados. O serviço voluntário não gera vínculo funcional ou empregatício e nem obrigações trabalhistas, previdenciárias ou de qualquer outra natureza.

Íntegra do edital

