Candidato diz que vai enfrentar o desafio das remunerações injustas, métodos obsoletos e péssimas condições de trabalho

Neste Dia dos Professores, o candidato a prefeito pela coligação “Porto Velho em boas mãos”, Vinicius Miguel, prestou homenagem aos professores, e aproveitou a oportunidade para reafirmar compromissos com os profissionais da educação. Ele que é professor universitário, cientista social e advogado, se diz preparado para “enfrentar os desafios da desvalorização profissional com remunerações injustas, péssimas condições de trabalho e métodos pedagógicos obsoletos”.

Vinicius Miguel tem familiaridade com o tema e conhece a fundo as carências e necessidades da área educacional como um todo. Como um dos pilares de sua política para obter os melhores resultados na área educacional, está a gestão democrática nas escolas, com garantia de autonomia aos gestores e equipe pedagógica.

Entre as propostas para os profissionais, o candidato defende “uma política de melhorias salariais de todos os profissionais do sistema, de forma responsável e contínua”. Ainda como parte da política de valorização profissional, Vinícius defende a formação continuada dos docentes como uma “uma necessidade inadiável”.

Ampliar a concessão de licenças para qualificação – investimento em programas de qualificação da equipe técnica e docente na escola, gestão democrática do ensino e aceleração da concessão de aposentadorias são pontos fundamentais de sua proposta.

Para Vinícius Miguel, é valorizando os profissionais que se conseguirá viabilizar os mais importantes projetos para a educação. Nesse sentido ele se comprometeu ainda em criar um auxílio tecnológico aos docentes, como forma de compensar os gastos com energia, internet, equipamentos e outros, decorrentes da adaptação imposta pela pandemia.

Por fim, Vinícius se compromete em dar ampla transparência aos investimentos do Novo Fundeb na remuneração dos professores, servidores da educação e nas escolas.

