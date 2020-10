Na oportunidade, o candidato falou sobre suas propostas para a área rural ribeirinha, destacando suas prioridades para atender a demanda

O candidato a prefeito Lindomar Garçon (Republicanos), cumpre sua agenda nesta quinta-feira (15), visitando os distritos rurais do baixo Madeira, começando por Nazaré e Calama, onde foi muito bem recebido pelos moradores. Na oportunidade, o candidato falou sobre suas propostas para a área rural ribeirinha, destacando suas prioridades para atender a demanda. Na oportunidade, os moradores de Calama agradeceram o candidato pelo apoio durante seu mandato como deputado federal, que destinou recursos no valor de mais de 480 mil reais para a reforma e ampliação da Unidade de Saúde Família Benjamim Silva, localizada no Distrito, que já está em fase de licitação.

A visita de Lindomar Garçon foi muito positiva e nesta sexta-feira, ele estará visitando a comunidade do Distrito de São Carlos, para onde destinou uma ambulância que já está atendendo os pacientes do local. Lindomar Garçon aproveitou sua agenda para falar de suas propostas para as pessoas que residem na zona rural do município. Se eleito, terá grandes investimentos voltados para o homem do campo.

