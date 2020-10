Dueto é uma mistura da batida do funk com elementos do pagode da Bahia e já está disponível nas platarformas de stream

O cantor Léo Santana não para de fazer feat. Depois de gravar com Anitta, Ludmilla e Marília Mendonça, ele chamou Luísa Sonza para uma parceria. O dueto se chama ‘Século 21’ e é uma mistura da batida do funk com elementos do pagode da Bahia.

”Luísa, além de uma amiga querida, é uma grande artista. Ela já participou comigo do ‘Baile da Santinha’, em Salvador, e agora é minha parceira nessa canção. Estou amarradão nesse dueto e tenho certeza que todo mundo vai curtir muito!”, comentou Léo.

Luísa também falou da parceria: ”Demais poder participar deste clipe com o Léo, a gente se divertiu e trabalhou bastante para entregar um trabalho lindo pro nosso público! Esperamos que curtam bastante o resultado, fizemos com muito carinho”, disse. [Foto de capa: @elektra]

