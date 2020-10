Na manhã da última quarta-feira (14) o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) realizou o lançamento oficial de sua campanha, com muito barulhaço, e atendendo todas as normas de prevenção da convid-19. Segundo a legenda, mais de 100 apoiadores prestigiaram o evento, que teve transmissão ao vivo com mais de 14 mil pessoas alcançadas.

Com o presidente municipal Comendador Valcleir Queiroz, e o candidato a prefeito de Porto Velho Ted Wilson puderam falar de mudança, do apoio que tem do vice-presidente General Mourão, falaram da diferença de abrir mão do fundo partidário, partido de direita que cansou de ser comandado por partidos de esquerda que já gastou bilhões de dinheiro dos cofres públicos.

“Com total indignação falaram dos 106 anos de Porto Velho com 4% de saneamento básico, com 35% de água encanada, sem lugar para o desenvolvimento da juventude, uma cidade que nasceu na beira do rio e não ter uma orla digna para incentivar o turismo e assim gerar o aumento da economia do município”, diz o partido. Candidatos a vereador também se apresentaram.

“Chegou a hora da mudança, eu tenho pedido a Deus força porque coragem eu tenho, fazer a mudança de Porto Velho de coração, é 28, vote 28. Porto Velho precisa de um executor que faça de verdade, precisamos melhorar a água, saneamento básico para poder cuidar melhor da saúde, são vários assuntos, várias coisas que nossa capital precisa por tantos anos de abandono.”, disse o candidato a Prefeito de Porto Velho Ted Wilson.

“E não se esqueça de um detalhe PRTB é um partido de direita. A primeira vez que Porto Velho tem um enfermeiro candidato a vice-Prefeito, a hora da mudança, criar um ceasa, melhorar para os agricultores de nossa capital.” complementou o pastor Leonardo Luz.

