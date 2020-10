O Centro Universitário São Lucas, por meio da Direção, informa que já estão em funcionamento as Clínicas e Ambulatórios dentro da Instituição de Atendimento a Comunidade. Os atendimentos que ocorrem de segunda a sexta-feira, podem ser agendados via telefone e/ou presencialmente.

Nesta primeira etapa, funcionam as Clínicas de Saúde e Ambulatórios, CEAM – Centro de Atenção a Mulher – Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia – Atendimento a Mulheres e Adolescentes, Clínica de Saúde – CIS1; Clínica de Saúde – CIS 2; Clínica de Pediatria e Vitalidade, conta com as especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, Clínico Geral, Geriatria, Pneumologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Otorrinolaringologia e Oftalmologia e Pediatria.

A Clínica de Saúde que foi inaugurada em agosto de 2019 pelo São Lucas em conjunto com a Coordenação do Curso de Medicina, localizada na Unidade I, visa dar amplos conhecimentos aos alunos do curso em estágios supervisionados, além de oferecer atendimento médico clínico e gratuito à comunidade. Nos últimos meses, a Clínica passou por adaptações e expansões afim de atender novas especialidades.

As clínicas de Saúde e Ambulatórios prestarão atendimento ao público de segunda a sexta-feira, em horários alternados, das 8h às 18h, por meio de marcação de consultas tanto presencialmente, quanto telefônico, também por encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde.

Serviços:

CEAM – Centro de Atenção à Mulher – Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia – Atendimento a Mulheres e Adolescentes.

Agendamentos: de 2ª a 6ª feira de 8h às 12h das 13:30 às 17:30;

Agendamentos por telefone: 69 3015-3404 69 3224-4158 ou celular 99903-7632, ou ainda presencialmente, seguindo as normas de distanciamento e o uso de máscara;

Especialidades atendidas: Ginecologia e Obstetrícia.

CLÍNICA DE SAÚDE – CIS1 – PRÉDIO MURICI – TÉRREO

Especialidades atendidas: Clínico Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Cardiologia e Gastroenterologia;

Agendamentos: de 2ª a 6ª feira de 8h às 12h das 13:30 às 17:30;

Agendamento pelo telefone: 69 3211-8066, 69 3211-8034 ou pessoalmente.

CLINICA DE SAÚDE – CIS 2 – PRÉDIO COPAIBA/JATOBA

Especialidades atendidas: Clínico Geral, Otorrinolaringologia e Oftalmologia;

Atendimentos para agendamentos: de 2ª a 6ª feira de 8h às 11:30 das 14h às 17:30;

Clínico Geral – Geriatria – pacientes de 50 em diante (Manhã);

Clínico Geral – pacientes de 18 a 45 anos (tarde);

Agendamento pelo telefone: 69 3211-8001 ramal 8037 ou 8105.

CLÍNICA DE PEDIATRIA – 1º ANDAR – PRÉDIO MURICI

Especialidade atendida: Pediatria – crianças recém-nascidas a 13 anos;

Agendamentos: de 2ª a 6ª feira de 8h às 12h das 13:30 às 17:30;

Agendamento pelo telefone: 69 3211-8066, 69 3211-8034 ou pessoalmente.

