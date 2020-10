Escola da Assembleia Legislativa debate tema relevante alertando para a prevenção à violência sexual envolvendo a criança

Abuso Sexual Infantil é tema da live da Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo (EL) da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), promove na tarde de hoje (19), uma live com transmissão ao vivo pelo facebook com componentes da equipe de pedagogia e convidados. As live são realizadas todas as segundas-feiras e aborda assuntos atuais e de interesse da comunidade.

A “Prevenção do Abuso Sexual Infantil” é o tema da live de hoje, com início às 17 horas e duração de 60 minutos. A psicóloga e instrutora da escola, Cynthia Zulian atua como mediadora e a juíza titular da Vara de Proteção à Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Euma Tourinho e a psicóloga da Vara de Proteção à Infância e Juventude do TJ/RP, Camila Scarabel como convidadas.

A EL é mantida pela ALE, presidida pelo deputado Laerte Gomes (PSDB) e tem como objetivo aperfeiçoar, qualificar e melhorar o relacionamento entre os servidores públicos e a comunidade, segundo a direção-geral.

Devido a pandemia as aulas presenciais estão suspensas e os debates via internet vídeos e dicas mantém a escola ativa, além dos trabalhos burocráticos e técnicos que continuam normalmente.

A live de hoje pode ser acompanhada pelos internautas pelo endereço eletrônico [email protected]

