Começa nesta segunda-feira (19) o saque da segunda parcela do auxílio emergencial residual, de R$ 300, para os inscritos no Bolsa Família. A partir de hoje, o dinheiro está liberado para quem tem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1.

Mulheres chefe de família, com pelo menos um dependente menor de idade, têm direito a duas cotas, somando R$ 600 por parcela.

Auxílio emergencial

7ª parcela* do Bolsa Família

*2ª do auxílio residual (R$ 300)

Final do NIS Data do saque

NIS 1 19/out (seg)

NIS 2 20/out (ter)

NIS 3 21/out (qua)

NIS 4 22/out (qui)

NIS 5 23/out (sex)

NIS 6 26/out (seg)

NIS 7 27/out (ter)

NIS 8 28/out (qua)

NIS 9 29/out (qui)

NIS 0 30/out (sex)

Não é possível acumular integramente pagamentos do auxílio e do Bolsa Família. Se o valor do seu Bolsa Família é inferior a R$ 300, você vai receber parcelas de R$ 300. Se for superior a R$ 300, vai receber o valor do Bolsa Família.

Os beneficiários podem sacar o dinheiro por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Pagamentos para quem não é do Bolsa Família

Quem não está no programa Bolsa Família e tem direito ao auxílio recebe nos ciclos de pagamento.

A Caixa chama de ciclo cada calendário em que os beneficiários recebem pelo menos uma parcela, independente de qual seja. Esses cronogramas seguem por ordem do mês de aniversário, começando com os nascidos em janeiro e terminando com os de dezembro.

A cada ciclo há dois cronogramas, ambos levando em conta a data de nascimento do beneficiário.

Na primeira etapa, o dinheiro é depositado em uma poupança digital da Caixa e, nesse caso, os valores podem ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. É necessário usar o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). A segunda etapa é para o saque do auxílio ou para transferir o dinheiro a outra conta.

O ciclo 1 já se encerrou. Está em andamento a fase de saques ciclo 2 (coluna da direita no calendário abaixo):

Auxílio emergencial – ciclo 2

Mês de aniversário

Depósito

Saques

Janeiro 28/ago 19/set

Fevereiro 02/set 22/set

Março 04/set 29/set

Abril 09/set 1º/out

Maio 11/set 03/out

Junho 16/set 06/out

Julho 18/set 08/out

Agosto 23/set 13/out

Setembro 25/set 15/out

Outubro 28/set 20/out

Novembro 28/set 22/out

Dezembro 30/set 27/out

Fonte: Diário Oficial da União / Caixa Econômica Federal

Próximos ciclos de pagamento

No total, serão seis ciclos de pagamento, com depósitos até 29 de dezembro e saques até 27 de janeiro.

A quantidade de parcelas total a que a pessoa terá direito depende do mês em que ela começou a receber o auxílio. O máximo são nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300.

Quem recebeu a 1ª em abril: 9 parcelas

Quem recebeu a 1ª em maio: 8 parcelas

Quem recebeu a 1ª em junho: 7 parcelas

Quem recebeu a 1ª em julho: 6 parcelas

Quem contestou o cadastro por meio da plataforma digital entre os dias 20 de julho e 25 de agosto for considerado elegível receberá no total 5 parcelas de R$ 600 ?a primeira no ciclo 3 e as duas últimas juntas no ciclo 6. Esse grupo não terá direito a nenhuma parcela do chamado auxílio emergencial residual, de R$ 300.

Mulheres chefes de família têm direito a duas cotas. Portanto, as cinco primeiras parcelas são de R$ 1.200, enquanto as quatro últimas são de R$ 600.

Veja a seguir o cronograma completo dos próximos pagamentos divulgados:

Auxílio emergencial

