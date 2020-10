O ministro da Infraestrutura, Tarcisio Gomes, usou as redes sociais neste domingo, 18, para compartilhar fotos acerca da situação da Ponte do Abunã na capital rondoniense, e aproveitou para reafirmar que a ponte será entregue até o final do ano.

Nas redes, Tarcísio classificou a obra como “transformada” e pontuou que a ponte irá conectar por terra o Rondônia ao Acre e ligar o Brasil ao Pacífico, via Peru, assim trazendo garantia de desenvolvimento, conectividade e competitividade.

Ele pontuou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue com os trabalhos de terraplenagem e de construção do elevado.

“Neste momento, as equipes da Autarquia executam a concretagem e a armação das vigas pré-moldadas da estrutura. Presidente Jair Messias Bolsonaro entrega a obra no final deste ano”, escreveu.

