A Cooperativa de Produtores Rurais do Observatório Ambiental Jirau (COOPPROJIRAU) completa dez anos este ano promovendo o desenvolvimento econômico, social e tecnológico dos cooperados, de forma sustentável e assim fortalecendo a agricultura familiar. A constituição da COOPPROJIRAU ocorreu em 2010 de forma colaborativa entre produtores rurais familiares e equipe técnica do Programa de Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica (UHE) Jirau.

Hoje a COOPPROJIRAU conta com 160 cooperados e desenvolve projetos de geração de renda, capacitações e assistência técnica, além da produção agropecuária voltada para comercialização. Essas atividades são realizadas através de duas agroindústrias, uma de açaí e outra de farinha, no trabalho de recuperação de áreas degradadas, tendo recuperado até então mais de 900 hectares, no Complexo do Projeto Piloto, onde atua com o cultivo de diversas hortaliças, verduras e frutíferas atendendo a fornecedores da região, incluindo o restaurante da UHE Jirau, além de cultivares experimentais, psicultura, entre outros projetos, inclusive em parceria com a Embrapa/RO.

Para a Presidente da COOPPROJIRAU, Sandra Vicentini, a expertise em reflorestamento e recuperação de áreas degradadas trouxe credibilidade que viabilizou a ampliação do negócio. “A ampliação principal do negócio da cooperativa veio com a instalação das duas agroindústrias, que tem trago muitos benefícios para a região. Um dos nossos maiores desafios foi ampliar o seu leque de atuação nesses dez anos e conseguimos nos consolidar, já estamos nos trâmites finais para regulamentação de novos produtos além da farinha e do açaí, estamos trabalhando no licenciamento da mandioca in natura, goma de tapioca e do tucupi. Logo teremos mais produtos para oferecer ao mercado de Porto Velho e de toda a região”, destaca Sandra.

CONHEÇA MAIS A COOPPROJIRAU

A COOPPROJIRAU é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que desenvolve projetos de geração de renda e projetos sustentáveis para a zona rural de Porto Velho – Rondônia/Brasil. Atualmente, conta com 160 cooperados e sua sede está localizada em Nova Mutum Paraná (Rua Pitomba, nº1, quadra B1), vem se consolidando como uma das cooperativas mais bem-sucedidas do Estado de Rondônia no que tange ao desenvolvimento de serviços agroflorestais, industrialização e comercialização de alimentos e execução de programas sociais. Para conhecer mais sobre as ações da COOPPROJIRAU, acesse o site: https://www.coopprojirau.org.br/ | Contato: (69) 3237-3318 | (69) 99608-1455 https://www.instagram.com/coopprojirau/ | https://www.facebook.com/coopprojirau |

