As eleições municipais de 2020 ainda não empolgaram os eleitores, que estão mais preocupados com a pandemia do coronavírus, agoniados pelo fim do auxílio emergencial, cortado pela metade por Bolsonaro, e a maioria não tem nenhuma perspectiva de arrumar um emprego ou um bico qualquer neste final de ano.

Os candidatos desfilam no horário eleitoral com velhas e recicladas propostas e não tocam nas questões que afetam a vida do povão: emprego, saúde, transporte, renda…É uma faz de conta danado no horário eleitoral. Por exemplo em Curitiba, uma das cidades mais desiguais do Brasil, os chamados candidatos de oposição até elogiam o atual prefeito da cidade, Rafael Greca, um veterano político, que no auge da pandemia repassou mais de 200 milhões de reais para os empresários super ricos que controlam o transporte da cidade.

Os sem emprego, sem comida, sem teto – e também sem candidatos só crescem neste país arrasado por Bolsonaro e Paulo Guedes.

Neste cenário, eis que surge uma "candidatura" que chuta o pau de barraca nestas eleições modorrentas:

