Breno Mendes é alvo de brincadeiras por ficar dizendo que vai tirar a Energisa de Porto Velho quando for prefeito

Além do mais o principal aliado de Breno, o governador Marcos Rocha, quer perdoar a dívida bilionária da empresa

A conversa de Breno Mendes tirar a Energisa de Porto Velho estava colando perante os menos esclarecidos, até que começaram a circular charges satirizando a situação. Nessas charges o candidato promete tirar a Infraero de Rondônia para baratear as passagens aéreas, promete construir um metrô ligando Porto Velho a Candeias e até colocar Herbalife nas farmácias populares.

Breno Mendes está passando por essa situação por insistir na estória de que pretende tirar a empresa Energisa da capital quando for prefeito. Já foi explicado diversas vezes que prefeito não tem autoridade para isso, porque concessão para a área de energia é federal.

Chegou até a ser explicado que um dos principais apoiadores de Breno, o governador Marcos Rocha, enviou à Assembleia Legislativa um projeto para perdoar a dívida bilionária da Energisa. O governador, pelo jeito, gosta da empresa. Mesmo assim, Breno insiste, apesar do posicionamento de um grande aliado, o governador.

O vídeo que consta no Facebook de Breno Mendes tem cerca de 12 minutos, e nele há frases absurdas. O candidato afirma que a CPI da Energisa foi montada praticamente por causa dele, e diz que, como advogado, não poderia ter sido retirado do plenário da Assembleia Legislativa. “Não existe autoridade no mundo que possa barrar o papel do advogado”, diz Breno Mendes.

O Judiciário é uma grande engrenagem e o advogado é uma peça nessa engrenagem, nem mais e nem menos importante que as outras. É por isso que tem gente dizendo que Breno Mendes está se achando muito.

