O Decreto 25.470, publicado pelo Governo de Rondônia na manhã desta quinta-feira (22), definiu que a Capital do Estado e mais 8 cidades entraram na fase 4 do distanciamento social, permitindo o funcionamento de todas as atividades empresariais e até grandes aglomerações. Estão nessa fase, de acordo com as autoridades, os municípios de Porto Velho, Ariquemes, Mirante da Serra, Candeias do Jamari, Primavera de Rondônia, Guajará-Mirim, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e Vale do Paraíso.

Pelas nova regras, estão permitidas as aberturas de balneários, cinemas, teatros, – área de lazer de condomínios, cursos profissionalizantes e extracurriculares e concursos e processos seletivos. Esses estabelecimentos devem respeitar ocupação máxima de 50% da capacidade permitida e manter distância mínima de 120 cm entre as pessoas.

O funcionamento de bares, boates e grandes eventos também foi permitido, com público até mil pessoas, desde que tenham capacidade para o dobro desse número. Assim, esses locais poderão comportar até metade de suas capacidades.

VEJA O DECRETO E A PORTARIA CONJUNTA NA QUAL DEFINE OS CRITÉRIOS ABAIXO:

Portaria Conjunta

SEI_ABC – 0013853376 – Decreto25470 assinado

Comentários

comentários