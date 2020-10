Eleitores solicitaram de Samuel Costa mais infraestrutura e saneamento básico para o povo que reside no Teixeirão

O candidato a prefeito de Porto Velho pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B) Samuel Costa 65, realizou uma caminhada pelas ruas do Bairro Teixeirão, zona Leste da Capital rondoniense, para pedir apoio aos eleitores de um dos pontos da cidade que mais necessitam de atenção do Executivo municipal. A caminhada estava marcada na agenda do candidato para acontecer neta manhã de quinta-feira (22).

Enquanto caminhava pelas ruas do bairro, o jovem candidato Samuel Costa 65, enfatizou ao contribuintes daquela região, que no seu mandato de prefeito de Porto Velho, trabalhará à infraestrutura do bairro com saneamento básico, regularização fundiária e na proposta de um conjunto habitacional.

Na sua caminhada, Samuel Costa 65 disse que está ouvindo as demandas dos portovelhenses e que irá fazer a transformação que Porto Velho precisa. Na sua opinião, o próximo prefeito tem que ter experiência administrativa, articulação política e vontade para resolver os problemas da capital. Para o jovem Samuel, o gestor deve priorizar as pessoas que mais precisam do poder público e levar dignidade à todos sem distinção.

“ Temos coragem de fazer tudo isso acontecer e colocar nossa cidade no mapa do desenvolvimento do pais”. Destacou o candidato.

