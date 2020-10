Divulgação do BO de agressão de Breno Mendes à ex-esposa repercute forte nas mídias sociais

Boletim de ocorrência foi divulgado para responder a um atraque gratuito no Facebook





Causou uma grande repercussão nas mídias sociais a divulgação do boletim de ocorrência policial envolvendo o candidato Breno Mendes, acusado de agredir fisicamente a ex-esposa. O BO acabou sendo divulgado como uma reposta a um ataque gratuito no Facebook.

Após a divulgação do boletim de ocorrência, a ex-esposa de Breno Mendes falou de seu sofrimento e pediu que seu nome não fosse revelado, para evitar constrangimento perante a sociedade. Ela lamentou o ocorrido e disse esperar que Breno não cometa o mesmo com outras mulheres.

No boletim de ocorrência ela contou que ela e Breno Mendes estavam indo para a residência deles quando começaram a discutir, e sem muitos motivos ele lhe deu vários tapas.

Consta, ainda, que policiais militares conversaram com um homem que estava em uma farmácia. Ele contou que viu o carro frear bruscamente e em seguida o homem saiu, desferindo um chute na mulher, que caiu ao solo.

Segundo o Presidente da CPI da Energia “Você precisa crescer politicamente e como homem. O que aconteceu aqui foi uma palhaçada, uma falta de respeito com a população rondoniense. Que isso não se repita mais, usar politicagem para ganhar votos”.

