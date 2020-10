O candidato à prefeitura de Porto Velho, Lindomar Garçon (Republicanos), continua sua caminhada nos distritos de Porto Velho. Desta vez, a visita foi no Baixo Madeira. Lindomar Garçon (10) percorreu várias comunidades e distritos do Baixo Madeira. Iniciou pelo distrito de Calama onde visitou lideranças e apresentou as propostas de melhorias em várias áreas. Moradora de Calama há 56 anos, dona Maria de Nazaré, cobrou melhorias para quem trabalha e vive no distrito. Ela e a família dependem da renda da produção de farinha de mandioca. “A gente precisa, eu sou aposentada mas a minha renda vem da agricultura, da mandioca” enfatizou a produtora. As casas de farinha e o pescado são, muitas das vezes, a única fonte de renda dos ribeirinhos. O filho de dona Maria, Simeão, cobrou melhorias na área de saúde do distrito de Calama. “Quando precisamos de atendimento aqui temos que ir para Humaitá de carona”, lembrou o líder comunitário. A saúde, educação e geração de emprego e renda através de valorização da economia são prioridades de Lindomar Garçon para o Baixo Madeira. “A economia solidária é uma das ações previstas na minha gestão”, enfatizou Lindomar Garçon ao falar sobre o plano de governo para a prefeitura de Porto Velho. A mesma proposta foi levada as demais comunidades e distritos como São Carlos. Um dos moradores ribeirinhos, Samuel, conversou com Lindomar Garçon e falou o que espera de melhorias “eu quero São Carlos com as calçadas bem feitas, um posto de saúde que funcione com médico a disposição da população”, destacou o morador que declara apoio a Lindomar Garçon. No retorno do baixo Madeira, Lindomar Garçon continuou a agenda de visitas nos bairros de Porto Velho. No Condomínio Morar Melhor encontrou lideranças da região. A recuperação dos equipamentos comunitários, que envolve escolas, postos de saúde e lazer, é uma das maiores necessidades dos condomínios da capital, não só o Morar Melhor como também o Cristal da Calama e Orgulho do Madeira, que também receberam a visita de Lindomar Garçon durante esta semana.

