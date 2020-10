O Centro Universitário São Lucas – Afya divulgou, nesta sexta-feira (23/10), edital para a realização de processo seletivo para o cargo de Professor, na Unidade de Porto Velho – RO. A Seleção que será realizada por banca examinadora é constituída em três etapas, de caráter eliminatório e/ou classificatório, sendo elas: análise do currículo lattes, entrevista e aula expositiva oral. A contratação se dará no 2° semestre de 2020.

As inscrições para o processo seletivo que se iniciam hoje, (23/10) se estenderão até o dia 29, deste mês. Logo após a primeira etapa, os candidatos classificados, serão convocados para a Entrevista Remota ou Presencial (também de origem classificatória/eliminatória. Os candidatos classificados na etapa anterior farão uma Aula expositiva oral do tema de sua escolha acerca da ementa da disciplina.

Para se candidatar a vaga, é necessário que o candidato seja médico especialista na área de patologia, no qual, atuará na disciplina de Patologia II. Referente a jornada de trabalho, será contratado para lecionar por 10 horas semanais de aulas teóricas, dispostas às terças e quintas-feiras, no horário das 7h30min às 12h30min. O salário para o cargo é de R$ 5.303,97 (cinco mil trezentos e três reais e noventa e sete centavos).

Entre os critérios estabelecidos pela Banca da aula expositiva oral, serão observados: 20 minutos de apresentação e 20 minutos de arguição; 3 vias de plano de aula, contendo objetivo geral, objetivos específicos, conteúdo, estratégia de aula, avaliação e referências bibliográficas utilizadas. A previsão de divulgação do resultado final é no dia 4 de novembro de 2020.

Para se inscrever, o candidato deve enviar para o e-mail: [email protected], nome completo, telefone, endereço, link do currículo Lattes atualizado (poderão ser solicitados documentos comprobatórios que componham o Lattes), com o título Edital de Medicina. A comissão organizadora ressalta que é de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação das informações referentes aos resultados das etapas do processo seletivo pelos e-mails que forem fornecidos no momento da inscrição.

Para mais informações, acesse o edital abaixo:

Edital Medicina – Patologia

