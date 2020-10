O Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, analisando o parecer, concluiu que o deputado “usufruiu de espaço privilegiado na tv”.

O TSE confirmou a cassação do mandato do deputado Estadual, Aélcio Jose Costa, que foi condenado pelo TRE-RO, acusado ter cometido abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições.

O Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, analisando o parecer, concluiu que o deputado “usufruiu de espaço privilegiado para enaltecer seu trabalho como parlamentar, o que lhe proporcionou inegável vantagem eleitoral em relação aos seus opositores, pois pôde, com isso, manter seu nome em constante evidência, inculcando na mente dos telespectadores do programa a ideia de que era um deputado estadual atuante e merecedor de ser reconduzido”.

Segundo o Ministro o deputado menciona diversas vezes nos programas a legislação eleitoral que exige afastamento dos apresentadores a partir do dia 30 de junho (art. 45, VI, § 1º, da Lei 9.504/97) – norma que busca justamente evitar que esses profissionais se valham de sua atividade para obter privilégio na campanha eleitoral, sinalizando que faria a divulgação irregular antes disso, em nítido propósito de burlar o escopo da lei. No final o Ministro negou o seguimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 36, § 6º, do RI-TSE, confirmando a perda do mandato do deputado estadual, Aélcio da TV.

