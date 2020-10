A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) está recrutando candidatos para preenchimento de uma vaga, de profissional com formação em Serviço Social, Psicologia ou Sociologia, para nomeação em Cargo de Direção Superior (CDS-06) conforme Edital nº 1/2020/ Seas-DIRT para atuação no Palácio Rio Madeira, localizado no município de Porto Velho.

As inscrições para o processo seletivo iniciaram nesta segunda-feira (26) com previsão de encerramento no dia 28 de outubro. Os interessados podem fazer a inscrição clicando neste link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3B_9BZ3I-iz5SrBK2MSUI78Yj5zOMampeZrJeP5db5qvcAg/viewform?usp=sf_link)

SOBRE A VAGA

O candidato irá atuar na área da Vigilância Socioassistencial Estadual, com o objetivo de fortalecer a implantação e implementação do setor de vigilância socioassistencial, a fim de serem efetivadas as ações e atividades tipificadas no âmbito da Política de Assistência Social.

A Vigilância tem como função saber onde estão e quantos são os que demandam por proteção social e qual é a capacidade dos equipamentos e serviços para suprir suas necessidades. O candidato deve ter o registro no Conselho, capacidade de escrita de documentos oficiais; domínio básico do Excel; noções de Administração Pública e bom relacionamento com os demais.

CRONOGRAMA

O processo seletivo é composto por três etapas sendo a primeira: a análise de currículos; a segunda, realização de prova teórica ou prática; e a terceira e última etapa consiste em entrevista técnica, conforme as datas previstas no cronograma. A prova teórica ou prática contém questões de português, matemática, informática, redação oficial, administração geral, arquivologia e redação.

Em caso de problemas com a inscrição o candidato deve entrar em contato através do e-mail: [email protected]

