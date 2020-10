Conselho tem a finalidade de cuidar da imagem do parlamento

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira (27), o deputado e presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de Rondônia Ismael Crispin, explicou aos jornalistas como será desenvolvido o trabalho do conselho que estava previsto para ser instituído hoje às 14 horas.

“A instalação do conselho estava prevista para hoje, contudo não tivemos o quórum necessário. Só após a instituição oficial poderemos analisar os pedidos de cassação que estão na casa”, esclareceu Ismael Crispin.

O deputado explicou ainda, que o conselho foi criado em 2015 e devido as últimas representações recebidas na casa precisa ser instituído. “Até hoje os trabalhos eram realizados através da Corregedoria, mas devido as representações recebidas que noticiam possíveis faltas éticas atribuídas ao deputado Lebrão, a instalação se faz necessária”, esclareceu.

De acordo com o deputado, o conselho tem a finalidade de cuidar da imagem do parlamento. “Aceitamos a dura missão de conduzir os trabalhos do 1º Conselho de Ética do parlamento rondoniense e faremos com imparcialidade, seguindo o que está previsto no código e no regimento interno da casa”, disse Ismael Crispin.

Integram como membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar os seguintes deputados: Jair Montes, Alex Redano e Marcelo Cruz. O deputado Edson Martins foi designado vice-presidente. Os membros suplentes são os seguintes deputados: Luizinho Goebel e Ezequiel Neiva.

Laila Moraes – ALE/RO

