Expediente será normal no dia 28 de outubro, das 8h às 15h, em regime de teletrabalho

O feriado do Dia do Servidor Público será transferido para o dia 30 de outubro de 2020, de acordo com a Portaria nº 119 de 23 de outubro de 2020. Desse modo, as atividades no Ministério Público Federal (MPF) em Rondônia acontecerão normalmente no dia 28 (quarta-feira), sendo suspensas apenas no dia 30 (sexta-feira).

A modificação da data acompanha os termos da Portaria Presi – 11394847 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que também transferiu as comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público de 28 para 30 de outubro de 2020 em todas as unidades da Justiça Federal que compõem a 1ª Região.

O atendimento presencial do MPF em Rondônia está suspenso como medida de prevenção à covid-19. Para utilizar um serviço, dê preferência aos números de telefone disponíveis na lista de contatos e ao sistema MPF Serviços.

Veja as maneiras de entrar em contato com o MPF:

O horário de atendimento ocorre das 8h às 15h.

Recepção: (69) 3216-0500

Sala da Cidadania: [email protected] / (69) 3216-0519 ou 3216-0599

Comentários

comentários