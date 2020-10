Responsável por 3,27% do Produto Interno Bruto de Rondônia (PIB), a piscicultura chamou a atenção do embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, que nesta terça-feira (27) visitou um frigorífico de processamento de pescado em Ariquemes.

Yossi Shelley foi acompanhado pelo governador Marcos Rocha e o Superintendente de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi) Sérgio Gonçalves. “Rondônia é um estado muito rico e muito forte no agronegócio e tem um potencial muito grande a ser explorado”, destacou.

O presidente da Associação de Criadores de Peixes de Rondônia (ACRIPAR) Francisco Hidalgo Farina acompanhou a visita e destacou que o peixe de cultivo já é a sexta atividade agropecuária mais importante de Rondônia, atrás apenas da carne, soja, milho, café e leite. “Há alguns anos, os piscicultores de Rondônia já estão se preparando, produzindo um pescado de qualidade, para conquistar o paladar do mundo inteiro”, acrescenta.

O governador Marcos Rocha destacou que a indicação para o embaixador de Israel conhecer um pouco mais sobre a produção de pescado de Rondônia se deve ao alto potencial que esse produto possui. “Acreditamos no potencial do peixe de Rondônia e no nosso agronegócio. Estamos buscando parcerias para impulsionar tudo o que é produzido no nosso Estado”, avalia o governador.

O motivo da escolha da visita da comitiva em Ariquemes se deve porque o município concentra a maior produção de peixe de cultivo. De acordo com os dados da Seagri, Rondônia é o maior produtor de peixes nativos em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil.

O anuário da Peixe BR 2020 estima que a produção de peixes nativos em cativeiro em Rondônia, em 2019, foi de aproximadamente 68 mil toneladas, seguido de Mato Grosso com 46 mil toneladas, Maranhão 38 mil toneladas, Pará 25 mil toneladas e Amazonas 20 mil toneladas. A produção de tambaqui representa 90% da produção do Estado, seguido de jatuarana 6%, pintado 2% e pirarucu 2%.

