Prefeito aumenta distância em relação aos adversários na corrida eleitoral

A nova pesquisa do Ibope, divulgada pela TV Rondônia na noite desta quarta-feira (28) mostra que o candidato a reeleição à Prefeitura de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), aumentou a vantagem na disputa eleitoral da cidade, de acordo com a mais nova pesquisa do Ibope.

Em duas semanas Hildon subiu 7%, comparado com a última sondagem, realizada no último dia 14, atingindo hoje 30%. Considerando a margem de erro pode ter 34% das intenções de voto.

A segunda posição ficou com Vinicius Miguel com 16%, seguido de Cristiane Lopes com 10%. Breno Mendes acabou perdendo pontos, de acordo com a sondagem. Antes tinha 7%, agora aparece com 6%.

Os dados são da pesquisa estimulada.

Confira os números:

• Hildon Chaves (PSDB): 30%

• Vinícius Miguel (Cidadania): 16%

• Cristiane Lopes (PP): 10%

• Dr. Breno Mendes (Avante): 6%

• Lindomar Garçon (Republicanos): 6%

• Pimentel (MDB): 6%

• Coronel Ronaldo Flores (Solidariedade): 5%

• Ramon Cujuí (PT): 2%

• Sargento Eyder Brasil (PSL): 1%

• Leonel Bertolin (PTB): 1%

• Samuel Costa (PC do B): 1%

• Pimenta de Rondônia (PSOL): 0%

• Edvaldo Soares (PSC): 0%

• Geneci Gonçalves (PSTU): 0%

• Branco/ Nulo: 10%

• Não sabe/ Não Respondeu: 6%

Simulação para o 2º Turno

O portal G1 apresentou também dados da pesquisa com relação a um provável 2º turno entre os dois candidatos que obtiveram mais de 10% na primeira pesquisa. E foram esses os números:

Hildon Chaves (PSDB) x Vinícius Miguel (Cidadania)

Hildon Chaves (PSDB): 44%

Vinícius Miguel (Cidadania): 36%

Brancos/Nulos : 17%

Não Sabem/ Não Responderam: 3%

Dados técnicos da pesquisa:

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica

Margem de erro: 4 pontos percentuais para mais ou para menos

Entrevistados: 504 eleitores

Pesquisa realizada entre 26 a 28 de outubro

Registrada na Justiça Eleitoral: RO-04876/2020.

O nível de confiança utilizado é de 95%.

Margem de erro: 4%.

