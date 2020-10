Da série “desinformada”: Vereadora candidata não concorda em asfaltar ruas do centro da capital

Cristiane Lopes aparenta usar métodos parecidos com os do deputado cassado Aélcio da TV

Um vídeo gravado há algum tempo pela candidata a prefeita de Porto Velho, Cristiane Lopes, está dando o que falar nas redes sociais. Ela aparece na rua Lisboa, dizendo que aquela via merece recapeamento. “Então, prefeitura, ao invés de ficar jogando asfalto nas ruas na região central, nas Nações Unidas, em várias ruas do centro, vem jogar asfalto aqui”, diz.

A rua Lisboa foi recapeada pela prefeitura. A estratégia adotada por Cristiane Lopes já foi utilizada por outra pessoa do partido dela: o deputado estadual cassado Aélcio da TV.



Há algum tempo o deputado Aélcio da TV foi acusado de ir ao DER, olhar o cronograma de asfaltamento que seria feito na administração Mauro Nazif e depois disso pedir oficialmente para que fossem asfaltadas as ruas que ele já sabia que receberiam asfalto.

Cristiane Lopes, como vereadora, teve todas as condições para verificar o cronograma de trabalho da prefeitura e, seguindo o método de seu partido trabalhar, pedir para que recebesse asfalto uma rua que ela já sabia que seria recapeada.

O que a desinformada vereadora demonstra não saber é que as ruas do centro precisam ser recapeadas também, porque naquela parte da cidade o fluxo de carros, caminhões e ônibus é muito maior do que nos bairros.

Cristiane Lopes parece não saber que asfalto tem um tempo de vida útil, e que fica quebradiço. Em casos assim operação tapa-buraco não resolve. É preciso recapear.



A vereadora parece não saber que seus vídeos estão sempre circulando, e alguns demonstram desconhecimento em relação a informações básicas.

