O candidato à prefeitura de Porto Velho Ronaldo Flôres do Solidariedade registrou na Justiça Eleitoral ideias para melhorar a educação na capital do estado de Rondônia que vão da ampliação e modernização de escolas a valorização dos professores, a ideia é reconhecer, valorizar, qualificar e equipar os professores da rede municipal de ensino.

“A educação em Porto Velho ainda está longe de ser eficiente, pois faltam equipamentos nas escolas, falta motivação para os professores ensinarem e para os alunos estudarem”, observou Ronaldo.

Em seu plano de governo, a proposta é criar escolas em tempo integral, ampliar e reformar e construir creches na capital.

“O número de escolas de tempo integral deve aumentar, para atender mais alunos das comunidades, isso incluirá a ampliação e modernização das salas de aulas, onde os alunos terão salas confortáveis e climatizadas, vestuários com duchas para os alunos fazerem suas higienizações após a pratica das atividades esportivas, salas com equipamento de informática potencializando a tecnologia na educação municipal”, disse Flôres.

Outro Ponto fundamental no plano de governo para educação é o combate e prevenção às drogas dentro das escolas da rede municipal de ensino, um trabalho de conscientização continuo para ajudar na prevenção e combate as drogas, aumentando também a vigilância através de parcerias com a Guarda Metropolitana e a Policia Militar.

“Nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós precisamos promover um grande debate, com participação da comunidade, dos profissionais em educação para que eles participem das decisões, e assim, de forma coletiva nós tenhamos melhores resultados, explicou Ronaldo.

O plano contempla ainda a criação de um sistema especial de atendimento à saúde dos professores da rede municipal, com ampliação e gratificação por curriculum e pelo desempenho dos alunos, reconhecendo o esforço do professor que investe em cursos de pós graduação e especialização para melhor ensinar.

Outras ações na área da educação que Ronaldo Flores vai fazer:

– Equipar as escolas de ensino integral para dar o aluno condições de desenvolver o seu potencial artístico e cultural.

– Incluir professores auxiliares nas primeiras séries do ensino fundamental, para melhorar o desempenho dos alunos.

– Reformular as políticas públicas de gestão educação infantil, buscando formação adequada, com propostas pedagógicas e metodológicas coerentes com o compromisso da melhoria na qualidade do ensino.

– Informatizar as bibliotecas municipais, criando plataformas virtuais para a publicação de projetos e de produções literárias dos professores e alunos, incentivando o interesse a pesquisa, leitura e escrita.

– Garantir o acesso e a continuidade da Educação de qualidade nas escolas da zona rural.

– Professores especializados para alunos com necessidades especiais.

– Inserção da disciplina de libras.

“É muito importante discutir a educação para melhorar o futuro das nossas crianças e adolescentes por isso criamos um plano de governo funcional para estabelecer estratégias diferentes para cada uma delas, essa é a educação que todos nós queremos, chegou a nossa vez, por isso no dia 15 de novembro vote certo, vote 77 e confirme Ronaldo Flores e Pastora Cila para administrar Porto Velho.

