Caminhada na zona Leste de Porto Velho levou proposta aos jovens do município

Samuel Costa, candidato a prefeito de Porto Velho pelo PC do B, esteve na zona Leste da Capital Porto Velho (RO) na tarde desta quarta-feira (2), para apresentar aos jovens do bairro, a proposta do “Meu Primeiro Emprego”.

Para o jovem postulante ao cargo de líder do Executivo Municipal, Samuel Costa acredita que com o projeto “Meu Primeiro Emprego’ essa oportunidade trará emprego e renda aos jovens. A ideia de Samuel Costa para o primeiro emprego, é criar o estágio remunerado aos jovens nas secretarias da prefeitura de Porto Velho. Assim, os jovens terão oportunidade de conhecer a administração pública.

Na oportunidade, alguns contribuintes da zona Leste da capital rondoniense, reivindicaram ao candidato Samuel Costa, creches para aquela região da cidade.

