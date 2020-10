O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia iniciou, nesta sexta-feira, 29 de outubro, o processo de geração de mídias para as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições Municipais 2020. O procedimento se resume em repassar os dados oficiais dos candidatos para as mídias que serão inseridas nas urnas eletrônicas das sessões eleitorais.

As mídias com informações digitais dos candidatos, partidos, coligações e eleitores alimentarão 3.086 urnas eletrônicas em Rondônia, sendo que 842 serão utilizadas nos locais de votação em Porto Velho (Candeias e Itapuã do Oeste).

A carga e lacração das urnas eletrônicas acontece até 11 de novembro, estando disponíveis para acompanhamento do público e imprensa, mediante agendamento.

