Será inaugurado oficialmente nesta quarta-feira, em Ariquemes, o programa de microcrédito Amazônia Florescer, para financiamento de trabalhadores informais e donos de pequenos negócios. O objetivo dessa iniciativa é potencializar o acesso aos recursos financeiros para a estruturação e surgimento de novos negócios.

A inauguração da unidade em Ariquemes ocorrerá no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), a partir das 10h30. Logo após os discursos das autoridades, as instalações, que também ficam na sede administrativa da ACIA, poderão ser visitadas.

O programa Amazônia Florescer faz parte da AmazonCred, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a qual tem aporte financeiro do Banco da Amazônia, para operacionalizar os financiamento de capital de giro, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo (PNMPO)

Data: 04/11/2020

Horário: 10h30

Local: Auditório ACIA, AV. JK, Setor Institucional

Comentários

comentários