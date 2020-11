Ele produziu um vídeo durante feriado e tentou dizer que a gravação aconteceu na terça-feira

O candidato Jair Luiz está vendo alvo de chacota nas redes sociais de Alvorada do Oeste por ter sido descoberto em uma conversa furada. Ele tenta dizer que a prefeitura permanece fechada, alegando que a gravação teria acontecido nesta terça-feira (3). O problema, para ele, é que as câmeras de segurança mostram que a gravação aconteceu no feriado de Finados (2).

QUEM FALA DE MAIS DÁ BOM DIA A CAVALO

Jair Luiz aparece metendo a boca no prefeito, explicando que é vereador e que tem pedido para a prefeitura permanecer aberta. Acontece que as câmeras mostram quando ele chegou em frente à prefeitura no feriado para fazer a gravação. A prefeitura, é claro, estava fechada no feriado de Finados.

O prefeito, professor Walter Silva, que não disputa essa eleição, teve que gravar um vídeo junto com diversos servidores para desmentir o candidato loroteiro. Ficou feio.

MENTIRA TEM PERNA CURTA

Os vídeos acabaram se espalhando nas redes sociais de Alvorada do Oeste, para desespero de Jair Luiz, que está `”caça de votos”. A bagunça com ele é grande, pois o candidato não considerou que o município é pequeno e que conversas furadas são desmascaradas rapidamente.

