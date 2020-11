Enquanto os demais candidatos à prefeitura de Porto Velho tentam conseguir apoio da bancada federal de Rondônia, Breno Mendes insultou deputados federais e senadores, fechando as portas para uma eventual busca de recursos em Brasília.

Durante conversa com o governador Marcos Rocha, Breno chamou a bancada federal de traíra. Na nota de repúdio, o coordenador da bancada federal, deputado Lúcio Mosquini (MDB-RO) lembra que apenas um membro da bancada foi eleito no palanque do governador.

Qualquer político que tenha a mínima noção da situação financeira de Rondônia sabe que todos os municípios do Estado precisam de apoio da bancada federal para a execução de obras. Breno parece contar somente com o apoio do governador e de parlamentares investigados pela Polícia.

Nota de repúdio da bancada federal aos comentários do candidato Breno Mendes

A Bancada Federal do Estado de Rondônia repudia com veemência o comentário maldoso proferido pelo senhor Breno Mendes, candidato ao cargo de prefeito da capital Porto Velho, ao lado do senhor governador Marcos Rocha, classificando os membros da bancada como traíra. Entendemos que tal comentário é desonroso e desmerecedor de atenção, considerando que em nada contribui para o processo eleitoral democrático.

Cabe ressaltar que os parlamentares foram eleitos em palanques contrários ao do senhor governador (com exceção de apenas um), portanto, mesmo assim, a bancada federal tem atuado unida e trabalhando em prol das causas nobres de interesse dos rondonienses, inclusive ao lado do governo do estado.

Reiteramos a imperiosa necessidade de preservação de um ambiente sociopolítico genuinamente ético, democrático, de diálogo, livre de constrangimentos e do fisiologismo político, e da divulgação de falácias como veículo de manipulação eleitoral, para que se garanta o livre e sadio debate de ideias e de concepções políticas divergentes, sempre lastreado em premissas fáticas verdadeiras.

Brasília, 3 de novembro de 2020.

Lúcio Mosquini – deputado federal MDB-RO

Coordenador da Bancada Federal

