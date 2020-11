O candidato a prefeito de Ji-Paraná, pela coligação Resgatando Valores, Construindo o Futuro, Jhony Paixão esclareceu sobre emendas parlamentares destinadas à Educação em 2019 e 2020 através de seu mandato de deputado estadual.

Em 2019, foram destinados mais de R$ 2 milhões para a reforma da Escola Lauro Benno, construção de salas de aulas na Escola Dr. Lourenço Pereira Lima e reformas de outras quatro escolas.

Já em 2020, as emendas para a Educação totalizaram mais de R$ 1 milhão para aquisição de três ônibus escolares adaptados com elevadores e uniformes para 1.500 alunos. “Os bens adquiridos com os recursos destinados neste ano ainda não foram entregues por conta da pandemia, mas para o próximo ano, tudo isso e muito mais estará à disposição dos nossos alunos e comunidade escolar como um todo”, esclarece Jhony.

Ainda segundo o candidato, para o próximo ano ainda está prevista a entrega de instrumentos para bandas e fanfarras para as escolas militares de Ji-Paraná.

Veja abaixo os valores e aplicações das emendas destinadas por Jhony Paixão para a Educação:

2019:

1. Reforma escola Lauro Benno: 320.000,00

2. Construção de 6 salas de aula na escola Dr. Lourenço Pereira Lima: 330.000,00

3. Reforma escola AluÍzio Ferreira: 16.178,58

4. Reforma escola Tupã: 217.416,65

5. Reforma escola Paulo Freire: 147.452,30

6. Reforma escola 31 de março: 305.114,07

7. Reforma escola Oswaldo Piana: 158.635,50

8. Reforma escola Silvio Michelizi: 229.727,24

9. Reforma escola Jovem Gonçalves: 319.635,37

10. Reforma escola Beatriz Ferreira: 139.079,89

Total: R$ 2.183.239,60)

2020

1. Uniformes para alunos da escola Tiradentes: 180.000.000,00

2. Compra de 3 ônibus escolares adaptados com elevadores, um para cada escola militar: 900.000,00

Total: 1.080.000,00

Assista ao vídeo e saiba mais: https://bit.ly/362MR11

