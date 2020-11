A medida foi tomada para redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus

Está suspenso até 31 de janeiro de 2021 o recadastramento anual, feito pelos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia ( ).

A medida foi tomada para redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus. Desde o começo da pandemia no mês de março, os atendimentos foram suspensos, assim como o recadastramento, porém os segurados não precisam se preocupar já que seus proventos não foram bloqueados.

O recadastramento normalmente podia ser feito presencialmente, para os segurados que residem nas cidades ou região de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, bem como na forma online, visto que muitos segurados residem fora do Estado.

O recadastramento online, fora do período de pandemia, pode ser feito no site do Iperon, onde o segurado preenche as informações e envia via correios uma declaração de vida e residência, autenticada em cartório.

