Um termo de ajuste de conduta que conceda prazo de dois anos para adequação das igrejas foi solicitado pelo parlamentar

Presidente Laerte Gomes solicita ao Corpo de Bombeiros prazo para igrejas se adequarem às normas regulamentadoras da corporação

Na tarde desta terça-feira (3), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PDB), acompanhado do deputado estadual Chiquinho da Emater (PSB) recebeu o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, coronel Gilvander Gregório, o assessor parlamentar da corporação, tenente-coronel Fabrício Costa e os empresários de Ji-Paraná, Eduardo de Almeida, Valter Rigon e João Bartolomeu.

Durante a reunião, o presidente solicitou ao coronel Gregório a confecção de um Termo de Ajuste de Conduta para que as igrejas tenham um prazo de dois anos para se adequarem às novas normas regulamentadoras do Corpo de Bombeiros.

“Essa foi uma solicitação que fizemos em razão da pandemia ocasionada pelo Coronavírus e a todas as dificuldades que estamos vivenciando desde então”, esclareceu Laerte Gomes. Em resposta, o coronel se comprometeu em conversar com sua equipe jurídica e analisar as possibilidades.

Ainda no encontro, o presidente Laerte Gomes foi agraciado com a Medalha Amigo do Corpo de Bombeiros Militar, em reconhecimento aos notáveis serviços prestados à corporação.

“Fiquei muito honrado e aproveito para parabenizar o coronel Gregório pela ascensão ao cargo de comandante-geral dessa importante instituição militar, sabemos que ele é um homem íntegro, de caráter, de palavra. Coloco a Assembleia Legislativa à disposição do Corpo de Bombeiros de Rondônia, concluiu o parlamentar.

