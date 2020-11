Na área da agricultura, Lindomar Garçon explicou como vai valorizar os produtores rurais e incentivar a produção e a agricultura familiar recuperando terras com a distribuição de calcário.

O debate realizado nesta terça-feira (03) pela SIC TV teve entre os convidados o candidato Lindomar Garçon, do Republicanos. Lindomar Garçon respondeu perguntas dos outros candidatos, de pessoas da comunidade e da apresentadora Meiry Santos. Entre os assuntos destacados as prioridades da proposta de governo do candidato do Republicanos. Enfatizou pontos importantes do plano de governo para a saúde, educação, agricultura e saneamento básico, quando falou sobre as obras que pretende fazer para acabar com as alagações que atingem Porto Velho. Lindomar Garçon também falou sobre a valorização do servidor público quando foi sorteador para responder à pergunta feita pela presidente do sindicato dos médicos Flávia Lenzi, que reclamou das condições de trabalho dos profissionais de saúde e dos salários que vem sendo achatados ao longo dos anos.

Garçon falou sobre outras propostas dentro das perguntas que foram feitas e sempre destacou o seu empenho e de sua vice Milene Barreto que tem sido bastante atuante percorrendo as comunidades.

