Nesta quinta-feira (05), chuva volumosa ainda é esperada entre o Amazonas, Pará e Amapá. O destaque fica para os altos acumulados no Tocantins, com potencial para temporais.

A chuva mais intensa no estado é reflexo de um sistema de baixa pressão atmosférica combinado à alta disponibilidade de umidade, que favorecem juntos a formação de nuvens carregadas.

Enquanto isso, tempo firme segue predominando no sul de Rondônia e no leste do Acre, onde a temperatura pode passar dos 40ºC. A mínima para a região Norte deve variar entre 21ºC e 24ºC.

Comentários

comentários