Parceria visa fortalecer os jovens líderes empresariais no estado

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae) e a Associação de Jovens Empresários de Rondônia (AJE/RO), estão organizando uma ação em conjunto para o fortalecimento do empreendedorismo em todo o estado, notadamente os jovens empreendedores que necessitam de um apoio das duas instituições.

A iniciativa ensejou a realização de um evento híbrido, com participações presenciais nos municípios, e também com a transmissão de conteúdos on line. É o “Conecta AJE”, que se realizará dia 19 de novembro e que busca mapear nos 52 municípios, jovens empreendedores que exerçam papel de liderança em suas localidades para o fortalecimento da rede de empresas que ainda não estão vinculadas a nenhuma entidade que represente o setor produtivo.

“Nossa parceria visa o fortalecimento de nossa rede de Jovens Empreendedores, bem como iniciar um diálogo em cada um dos 52 municípios para organizar nossa rede de atuação, estabelecer um calendário de encontros e reuniões. Estamos em busca de líderes jovens empresariais no interior do estado”, disse Everton Melo da Rosa, presidente da AJE Rondônia.

O evento do dia 19 é uma programação especial preparatória para o grande congresso da entidade em nível nacional, o 26º Congresso nacional de Jovens Empreendedores, que acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, pretende apresentar e debater facetes do empreendedorismo que estimulem o desenvolvimento dos negócios, ao mesmo tempo em que se liga ao que de mais atual acontece no meio do empreendedorismo jovem, mostrando cases de sucesso, trazendo inovações e estimulando novas práticas.

Para o Sebrae em Rondônia, é uma grande oportunidade de atuação em rede de promover o empreendedorismo: “A AJE tem uma representatividade muito expressiva em todo o país pois estamos vendo, cada vez mais, empreendedores com modelos de negócios inovadores e precisamos estimular essa rede de atuação em todo o estado. A criação de um núcleo de Jovens Empreendedores, por exemplo, é algo fundamental para que possamos fortalecer o empreendedorismo localmente”, disse Samuel Almeida, Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia.

O Conecta AJE e o Conaje serão apresentados em uma coletiva à imprensa, nesta quinta (5), às 15h na sede do Sebrae em Rondônia, em Porto Velho. Há uma estratégia para o engajamento dos jovens empreendedores no interior do estado para que os núcleos sejam viabilizados.

