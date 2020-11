Participaram da reunião os deputados Ismael Crispin, Adelino Folador, Anderson Pereira, Jair Montes, Aélcio da TV, Cirone Deiró, Edson Martins e Marcelo Cruz

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Paulo Kiyochi Mori e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Valdeci Castellar Citon, acompanhados do juiz secretário-geral, Rinaldo Forti, e o juiz auxiliar da Corregedoria, Fabiano Pegoraro, estiveram na manhã desta terça-feira, 3, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Rondônia, para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei Complementar 83. De autoria do Poder Judiciário, o PLC 83 prevê a possibilidade de algumas atividades dos oficiais de Justiça serem realizadas também pelos cartórios extrajudiciais.

