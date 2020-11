Internautas repercutiram a confusão no Twitter e ainda fizeram memes sobre o assunto

A cantora Luísa Sonza passou por uma situação inusitada nesta quarta-feira (4) ao ter seu nome confundido com da ex-assessora de Flávio Bolsonaro, Luiza Sousa Paes. Segundo jornal O Globo, a ex-assessora confessou que havia um esquema de rachadinha que era comandado por Fabrício Queiroz no gabinete de Flávio.

Luiza afirmou no depoimento que nunca atuou como funcionária de Flávio, mas trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ela recebia salário e repassava mais de 90% do valor para Queiroz.

No Twitter, os internautas não perderam a oportunidade de comentar sobre a confusão e fazer memes sobre o assunto. A própria cantora também comentou sobre o ocorrido: “Quando eu digo que a vida prega peças”

Comentários

comentários