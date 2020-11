Aqueles alunos que não realizaram nenhum tipo de atividade em 2020 ainda terão uma chance de passar de ano

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo aprovou na última quarta-feira (4) a progressão continuada de todas as séries de 2020 para os alunos da rede pública que realizaram as atividades propostas durante o período de pandemia.

Aqueles alunos que não realizaram nenhum tipo de atividade em 2020 ainda terão uma chance de passar de ano ao serem convocados para a realização de atividades de recuperação presencial em janeiro de 2021.

São Paulo segue o modelo adotado por outros países com o fechamento das escolas. O Secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares, precisa homologar a decisão. Ele já antecipou que nenhum aluno seria reprovado . Os anos de 2020 e 2021 serão considerados um único ciclo de letivo continuado, com 8 bimestres a serem considerados.

