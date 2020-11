Objetivo do recurso é liberar memória no telefone celular; novidade está sendo liberada globalmente

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp lançou nesta quinta-feira uma nova função que permite enviar mensagens temporárias com validade de sete dias. Depois desse período, as mensagens são automaticamente apagadas. O objetivo da ferramenta é facilitar a liberação de memória do celular. Essa função vinha sendo muito aguardada pelos usuários, já que tanto o Instagram quanto o Telegram já contam com esse recurso.

Mas para a maioria dos usuários, será preciso controlar a ansiedade, já que a novidade está sendo liberada globalmente aos poucos e pode demorar a aparecer para todos. No Brasil, a atualização só deve estar disponível para a maior parte dos usuários na última semana de novembro.

Disponíveis no aplicativo para Android e iPhone, as mensagens temporárias podem ser ativadas nas conversas individuais ou em grupo. Mas, no segundo caso, apenas administradores podem ativar o recurso. Nos dois casos, tanto as mensagens enviadas, quanto recebidas, serão apagadas após uma semana.

No caso de mídias, como fotos e vídeos, a exclusão é feita do WhatsApp, mas não do smartphone, caso os arquivos já tenham sido baixados. Além disso, uma mensagem temporária pode ser incluída no backup caso ele aconteça antes do prazo de sete dias.

É preciso ressaltar ainda que mensagens temporárias que são encaminhadas não são apagadas em conversas em que o recurso esteja desativado. [Capa: Arquivo/Agência O Globo]

Como ativar as mensagens temporárias

Para ter acesso à nova função, é preciso atualizar o WhatsApp para a versão mais recente do aplicativo

Depois de atualizar, abra a conversa do WhatsApp que deseja que seja apagada depois de sete dias

Toque no nome do contato ou do grupo

Selecione “Mensagens temporárias”

Clique em “Continuar”

Selecione “Ativadas”

