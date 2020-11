O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, é o primeiro órgão desse ramo de Justiça a implantar integralmente o serviço do Juízo 100% Digital para a execução de atos processuais exclusivamente por meio eletrônico.

O TRT da 14ª Região adotou plenamente os serviços do Juízo 100% Digital, conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 345/2020. A norma permite que todos os processos, audiências e sessões possam ser realizados por meio eletrônico e remoto nas 32 varas do trabalho dos dois estados.

“Os benefícios à população consistem na melhoria da prestação jurisdicional por meio de uso inteligente e intensivo das ferramentas eletrônicas para a tramitação do processo, o que traz agilidade, economia e superação das distâncias geográficas, sem qualquer prejuízo à segurança jurídica e observadas todas garantias processuais”, detalha o juiz auxiliar da Presidência do TRT14, Fernando Sukeyosi.

Pelo sistema do TRT14, as varas do trabalho de Rondônia e do Acre podem prestar atendimento por meio de videochamada, e-mail, WhatsApp, telefone, ou qualquer outro meio eletrônico que possibilite a comunicação.

