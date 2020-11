Na hora de deitar, as duas se acomodaram em uma conchinha, com Stéfani na frente e Mirella por trás

Mirella e Stéfani tem se aproximado muito nos últimos dias em “A Fazenda”. As duas peoas estão cada vez mais amigas e já deram até um selinho em uma festa, que inicialmente foi cortado da exibição pela Record . No programa que foi ao ar na noite do último sábado (7), elas foram dormir de conchinha e os fãs começaram a torcer para que se forme um novo casal na casa.

Na hora de deitar, as duas se acomodaram em uma conchinha, com Stéfani na frente e Mirella por trás. A funkeira dá um beijinho no ombro da ex-participante de “De Férias com o Ex” e depois passa o braço por cima dela. A cantora fica ajeitando a mão na amiga e a outra dá até uma risadinha quando o braço vai mais para baixo.

