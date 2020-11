Chegou a oportunidade perfeita para se capacitar e participar alguns dos principais debates atuais sobre a política, com riqueza de qualidade e material. O curso online é promovido em parceria com a Escola do Parlamento de Itapevi, Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Escola do Legislativo Acreano e Escola do Legislativo de Rondônia totalmente gratuito e com certificação.

O diretor da escola do legislativo Fábio Ribeiro destaca que o curso é indicado para todos aqueles dispostos a crescer socialmente, ampliar seus conhecimentos e fazer a sua parte para o fortalecimento da educação política, na busca de tornar o Brasil uma democracia plena. “ O curso é totalmente apartidário, o curso tem como objetivo que o participante adquira conhecimentos básicos de educação política e engaje-se na participação política com valores éticos e suprapartidários. Além disso, pretendemos estimular a reflexão e a prática de ações sociais e promover os valores da Democracia e da Boa Governança Pública. A política está no seu cotidiano, entendê-la é fortalecer e respeitar a Democracia. Você ainda ganhará um certificado de conclusão do curso”.

Faça sua inscrição agora mesmo!

Formulário de inscrição CLICANDO AQUI!

Dias e temas:

23/11 – Democracia e o Futuro da Política;

24/11 – Cidadania e Políticas Públicas;

25/11 – Estrutura do Estado Brasileiro.

Horário: 18h às 19h30 (Brasília).

Realização: Escola do Parlamento de Itapevi e Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Pouso Alegre, em parceria com a Escola do Legislativo Acreano e Escola do Legislativo de Rondônia.

Informações: (69) 98457-8490

