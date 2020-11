A terceira pesquisa realizada pelo Ibope em Porto Velho mostra que o atual prefeito da cidade, Hildon Chaves (PSDB) continua na frente rumo a reeleição. Se as eleições fossem hoje, de acordo com a sondagem estimulada, ele teria 32%. Hildon aumentou 9% desde a primeira pesquisa, realizada em 14 de outubro quando registrou 23%. Na segunda, em 28 do mesmo mês chegou a 30%. Ainda de acordo com os números, o candidato Vinicius Miguel (Cidadania) permanece na segunda posição.

A pesquisa tem margem de erro de 4% para mais ou para menos. Assim, de acordo com os números, Hildon poderia ter 36% ou 28%.

São esses os dados da sondagem, de acordo com o G1.

• Hildon Chaves (PSDB): 32%

• Vinícius Miguel (Cidadania): 13%

• Cristiane Lopes (PP): 12%

• Dr. Breno Mendes (Avante): 7%

• Coronel Ronaldo Flores (Solidariedade): 6%

• Lindomar Garçon (Republicanos): 5%

• Pimentel (MDB): 3%

• Ramon Cujuí (PT): 2%

• Sargento Eyder Brasil (PSL): 2%

• Samuel Costa (PC do B): 1%

• Pimenta de Rondônia (PSOL): 1%

• Edvaldo Soares (PSC): 1%

• Leonel Bertolin (PTB): 0%

• Pastor Leonardo Luz (PRTB): 0%

• Branco/ Nulo: 8%

• Não sabe/ Não Respondeu: 6%

O nome do candidato Geneci Gonçalves (PSTU) constava na pesquisa estimulada lida aos entrevistados, porém, não foi citado por nenhum deles.

Evolução

Em relação aos levantamento anteriores do Ibope, de 14 outubro e 28 de outubro:

• Hildon Chaves (PSDB) foi de 23% para 30% e depois para 32%

• Vinícius Miguel (Cidadania) foi de 12% para 16% e depois para 13%

• Cristiane Lopes (PP) foi de 9% para 10% e depois para 12%

• Dr. Breno Mendes (Avante) foi de 7% para 6% e depois para 7%

• Coronel Ronaldo Flores (Solidariedade) se manteve em 5% e depois foi para 6%

• Lindomar Garçon (Republicanos) se manteve em 6% e depois foi para 5%

• Pimentel (MDB) foi de 4% para 6% e depois para 3%

• Ramon Cujuí (PT) foi de 1% para 2% e se manteve em 2%

• Sargento Eyder Brasil (PSL) foi de 3% para 1% e depois para 2%

• Samuel Costa (PC do B) se manteve em 1%

• Pimenta de Rondônia (PSOL) foi de 1% para 0% e depois para 1%

• Edvaldo Soares (PSC) se manteve em 0% e depois foi para 1%

• Leonel Bertolin (PTB) se manteve em 1% e depois foi para 0%

• Pastor Leonardo Luz (PRTB) não constava na pesquisa anterior e foi para 0%

• Geneci Gonçalves (PSTU) não foi citado na primeira pesquisa, foi para 0% e não foi citado nesta pesquisa

• Branco e nulos foram de 16% para 10% e depois para 8%

• Os indecisos foram 10% para 6% e se mantiveram em 6%

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica. A margem de erro: 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 504 eleitores da cidade de Porto Velho entre os dias 9 a 11 de novembro. O nível de confiança utilizado é de 95%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RO-09335/2020

