O candidato a prefeito de Porto Velho Samuel Costa (PCdoB) apresentou à população o seu projeto de redução na tarifa de energia elétrica do cidadão rondoniense estando no comando da prefeitura.

De acordo com Samuel Costa uma de suas primeiras medidas será a retirada da Taxa de Iluminação Pública, identificada pela sigla COSIP.

De acordo com o candidato essa taxa é uma das mais altas do Brasil e foi criada pela atual gestão da cidade com o apoio de vereadores da base aliada.

“Sobram estudos mostrando que a privatização acarreta o aumento na conta de luz. Em Porto Velho, vamos acabar com a taxa da (COSIP), que é uma das taxas de iluminação pública mais cara do Brasil”, afirmou Samuel Costa.

Com a retirada dessa taxa a salgada fatura dos portovelhenses terá uma redução para que o cidadão utilize seu dinheiro com outras necessidades, gerando renda e valorizando a qualidade de vida.

Fonte: Assessoria

