O candidato a prefeito Williames Pimentel (MDB –15) lamentou hoje pela manhã ter sido impedido, por razões definitivamente alheias à sua vontade, de participar à noite do debate promovido pelo jornal eletrônico Rondônia ao Vivo. Pimentel entrou com uma liminar na Justiça justificando uma falha da sua assessoria em não estar presente à reunião que definiu as regras do debate.

“Admito que possa ter havido algum convite formal em tempo hábil. Se realmente houve, alguém falhou ao não inserir na agenda, pois com certeza algum assessor seria designado para o compromisso. O certo é que, a partir daí, tudo conspirou contra. Como não participamos, os demais presentes decidiram inserir na ata do encontro a proibição de participar para aqueles candidatos que não estavam lá representados. Daí, fomos forçados a buscar pela via judicial nosso direito à participação, que infelizmente nos foi negado”, concluiu Pimentel.

Ele reconheceu a importância do evento, especialmente em uma campanha atípica, com tantos concorrentes e feita em condições especiais devido à pandemia do coronavírus, que limitou os movimentos públicos. “Os debates são oportunidades ímpares para cada candidato expor suas propostas ao eleitorado. E eu, particularmente, gosto muito de participar e fiquei bastante desapontado em não estar presente a esse, justamente na reta final, por um motivo tão banal”, lamentou.

Pimentel entende que, ao final, o maior prejudicado é, na verdade, o eleitor, em seu direito de conhecer mais detalhadamente o credenciamento do candidato à administração dos destinos de Porto Velho pelos próximos quatro anos. “Conclamo a todos a acessarem minhas redes sociais, nesses últimos dias, para terem amplo conhecimento das minhas propostas em meu plano de governo. Tenho certeza que vão se agradar da qualidade e dos diferenciais que vêm ao encontro dos anseios da sociedade portovelhense”.

– “As pessoas que me conhecem sabem que não faço promessas que não possa cumprir, pelo simples propósito de conseguir votos” – acrescentou Pimentel, para esclarecer que todas as propostas e soluções que apresenta, “para os incontáveis problemas de nossa cidade, são rigorosamente estudadas e perfeitamente realizáveis. Digo isso aos eleitores nas inúmeras reuniões de que tenho participado. Mostro que sei o que é preciso fazer. E apresento também como é que poderei fazer”.

Comentários

comentários