Com a adesão popular cada vez mais crescente em sua campanha, o candidato a prefeito de Porto Velho pela Coligação Cidadania23, Rede Sustentabilidade e PDT “Porto Velho em Boas Mãos!”, Vinícius Miguel, volta a ser vítima de ataques de adversários que não apresentam propostas e querem enganar a população com mentiras, calúnias e o jogo sujo que insiste em fazer parte da política.

Nesta quarta-feira (11), um material, tentando atacar a imagem do jovem candidato, foi informado pela população que se sentiu constrangida com a baixaria de quem teve a iniciativa de tentar atacar seu oponente de forma suja. “Quando peguei isso na porta da minha casa, logo percebi que não é um material informativo, mas para tentar ofender o candidato. Isso mostra que ele deve estar muito bem e incomodando os outros candidatos. Eu ainda não tinha decidido meu voto, mas detesto esse tipo de coisa. Pois agora, eu vou votar em Vinícius Miguel e fiz questão de denunciar esse ato desesperado”, informou a moradora da zona Sul, Nazaré Rodrigues.

Em suas redes sociais, o candidato, que vem trabalhando em uma campanha limpa, comprometida com a verdade e o povo, respeitando sempre os demais candidatos, pediu à população que denuncie qualquer material difamatório. “Peço isso para que a população tenha uma campanha limpa, verdadeira, sem mentiras, ataques ou sujeira. Isso é fruto de gente sórdida, que não tem compromisso e nem respeito com o povo. Qualquer material deste tipo, não importa contra qual candidato, deve ser denunciado”, afirmou.

Vinícius Miguel lembra que essa ação desesperada, além de ser imoral e demonstrara falta de caráter do oponente que teve essa iniciativa, é um ato criminoso. “Nos já acionados as autoridades eleitorais e policiais. Todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. Essa galera sórdida, criminosa, difamatória, que quer ganhar com discurso de ódio, com violência, poluindo o meio ambiente… essa campanha difamatória não vai colar. Enquanto eles seguem com uma campanha de difamação, de ódio, nossa equipe vai seguir com uma mensagem de fé, de esperança, de amor”.

O candidato agradeceu, ainda, o carinho, apoio e solidariedade da população. “Deixo aqui meu agradecimento a cada um que manda mensagem, fala comigo nas ruas, demonstra seu apoio, que preza pela verdade e acredita que, com Vinícius Miguel, Porto Velho estará em boas mãos”.

