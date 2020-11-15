Vereadores eleitos vão compor a Câmara Municipal de 2021 a 2024
VANDERLEI DOS SANTOS SILVA
EDWILSON NEGREIROS
ELLIS REGINA
ALEKS PALITOT
MARCIO PACELE
MILITINO FEDER JUNIOR
JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
MÁRCIO OLIVEIRA
GILBER ROCHA MERCES
EDEVALDO MARCOLINO NEVES
ISAQUE LIMA MACHADO
JOSÉ IRACY MACÁRIO BARROS
WANOEL CHAVES MARTINS
NAIDIO RAI GONÇALVES FERREIRA WAGNER
PAULO TICO FLORESTA
EDIMILSON DOURADO GOMES
WALDISON FREITAS NEVES
MARCELO REIS LOUZEIRO
MÁRCIA HELENA MARTINS HENRIQUE
EVERALDO ALVES FOGAÇA
CARLOS AUGUSTO FARIAS DAMACENO